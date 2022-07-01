Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 01.07.2022
Folge vom 01.07.2022: Daniela, Verena, Chrissie

43 Min.Ab 6

In "Let the music play - Das Hit Quiz" müssen drei Kandidat:innen in vier Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten - von "Angie" über "Männer" bis "Zombie" - gespielt von der Live-Band "Wolf & The Gang". Wer das größte Musikwissen beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten Daniela, Verena und Chrissie gegeneinander an.

