Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Let the music play - Das Hit Quiz

Astrid, Britta, Wolfgang

SAT.1Folge vom 27.05.2022
Astrid, Britta, Wolfgang

Astrid, Britta, WolfgangJetzt kostenlos streamen

Let the music play - Das Hit Quiz

Folge vom 27.05.2022: Astrid, Britta, Wolfgang

43 Min.Folge vom 27.05.2022Ab 6

Drei Kandidat:innen müssen in vier Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten. Wer das größte Musikwissen beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten Astrid (47), Britta (51) und Wolfgang (64) gegeneinander an.

Alle verfügbaren Folgen