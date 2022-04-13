Let the music play - Das Hit Quiz
Folge vom 13.04.2022: Elias, Nadine, Simon
43 Min.Folge vom 13.04.2022Ab 6
In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Let the music play - Das Hit Quiz". // Drei Kandidat:innen müssen in vier Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten. Wer das größte Musikwissen beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten Elias (20), Nadine (32) und Simon (36) gegeneinander an.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Musik, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen