Let's Cook
Folge 1: Gebratener Reis, der immer funktioniert!
8 Min.Ab 6
Gebratener Reis ist perfekt um aus Resten ein richtig leckeres Essen zu zaubern! Die Zutaten sind flexibel und ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr den gebratenen Reis mit Hähnchenbrust oder, wie ich, einen vegetarischen Eierreis kocht. Sehr lecker.
Let's Cook
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Let's Cook GmbH