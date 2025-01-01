Let's Cook
Folge 7: Kartoffelauflauf mit Brokkoli
5 Min.Ab 6
So knusprig und warm kommt er aus dem Ofen, dieser Kartoffelauflauf mit Brokkoli ist ein super einfaches Rezept für Kochanfänger, das immer gelingt! Ich mache ihn am liebsten an kalten Tagen. Mit knuspriger Käse-Schicht on top und grün leuchtendem Inhalt ist dieses Kartoffelgratin mit Brokkoli die perfekte Beilage fürs Abendessen
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Let's Cook
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Let's Cook GmbH