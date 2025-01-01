3 One Pot Rezepte mit wenig AbwaschJetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 3: 3 One Pot Rezepte mit wenig Abwasch
12 Min.Ab 6
Du hast Hunger, aber keine Lust die halbe Küche dafür dreckig zu machen? Dann habe ich 3 One Pot Rezepte mit wenig Abwasch für dich, die dir gefallen werden! Für dieses Süßkartoffel Curry, diese Chorizo Pfanne und One Pot Pasta mit Champignons benötigst du nur einen Topf bzw. eine Pfanne
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Let's Cook GmbH