3 leichte Suppen Rezepte zum AufwärmenJetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 19: 3 leichte Suppen Rezepte zum Aufwärmen
11 Min.Folge vom 01.07.2024Ab 6
Was gibt's schöneres als eine warme Suppe, wenn man aus der Kälte kommt? Nicht viel! Und genau deswegen zeige ich euch heute 3 Suppen Rezepte, die einfach gemacht sind und euch in der kalten Jahreszeit durchwärmen werden!
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Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Let's Cook GmbH