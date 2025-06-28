Bunter Gemüseauflauf für die Seele!Jetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 115: Bunter Gemüseauflauf für die Seele!
8 Min.Ab 6
Let's Cook: Dieser Gemüseauflauf ist genau das, was ich an einem kalten Wintertag brauche um glücklich zu sein! Ich zeige dir dieses einfache Rezept, das auch für Kochanfänger ganz leicht zu kochen ist.
