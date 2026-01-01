Würzige Reispfanne mit jeder Menge Geschmack! (Biryani)Jetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 117: Würzige Reispfanne mit jeder Menge Geschmack! (Biryani)
12 Min.Ab 6
Let's Cook: Biryani ist ein richtig gut gewürzter & gebratener Reis, bekannt aus der indischen Küche. Alleine die Gewürzpaste, die wir selber machen, ist ein echtes Aromen-Feuerwerk
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Let's Cook
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Let's Cook GmbH