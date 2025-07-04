Diese Feta Pasta mit Tomaten braucht nur 5 Zutaten!Jetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 123: Diese Feta Pasta mit Tomaten braucht nur 5 Zutaten!
6 Min.Ab 6
Let's Cook: Diese leckere Feta Pasta mit Tomaten könnte ich jeden Tag essen. Das einfache Rezept, das auf TikTok viral ging, solltest du unbedingt ausprobieren! Mehr Rezeptideen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Let's Cook
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Let's Cook GmbH