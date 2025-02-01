Geniale Kombi! Couscous Salat mit gebratenem HalloumiJetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 146: Geniale Kombi! Couscous Salat mit gebratenem Halloumi
11 Min.Folge vom 01.02.2025
Let's Cook: Dieses leichte Sommerrezept ist schnell gemacht und mega lecker! Couscous Salat mit gebratenem Halloumi gehört zu meinen Favoriten an warmen Tagen, da er leicht im Magen liegt und auch für unterwegs geeignet ist!
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Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
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