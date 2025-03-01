Gegrillte Dorade - So gelingt sie dir garantiert!Jetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 174: Gegrillte Dorade - So gelingt sie dir garantiert!
11 Min.
Let's Cook: Wir grillen im Garten! Und zwar eine Dorade aka Goldbrasse. Dabei zeige ich euch, wie man einen Fisch filetiert und was man sonst beachten sollte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Let's Cook
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Let's Cook GmbH