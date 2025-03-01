Kartoffelsuppe mache ich ab jetzt nur noch so!Jetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 188: Kartoffelsuppe mache ich ab jetzt nur noch so!
9 Min.
Let's Cook: Was gibt's schöneres als eine warme Kartoffelsuppe an grauen Tagen? Nicht viel! Und deswegen verrate ich dir mein aktuelles Rezept dafür.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Let's Cook
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Let's Cook GmbH