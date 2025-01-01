Meal Prep Rezept für heiße Tage! Quinoa-Salat BowlJetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 21: Meal Prep Rezept für heiße Tage! Quinoa-Salat Bowl
7 Min.Ab 6
Wenn es draußen richtig heiß ist, schmeckt diese Quinoa Salat Bowl besonders gut. Denn sie ist schnell gemacht, hält sich abgepackt mehrere Tage im Kühlschrank und schmeckt kalt besonders gut! Meal Prep Rezepte wie dieses sind super, wenn ihr für die nächsten Tage vorkochen möchtet. Dieser Quinoa Salat schmeckt am 2. und 3. Tag sogar noch besser, da alles gut durchgezogen ist. Ausprobieren!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Let's Cook
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Let's Cook GmbH