Let's Cook
Folge 26: Süßkartoffel-Sellerie Salat
11 Min.Ab 6
Dieser Süßkartoffel Salat ist ein tolles Beispiel für interessante Geschmacks Kombinationen und man kann ihn sich super als Meal Prep Rezept für die Arbeit oder das Abendessen vorbereiten. Die gebackenen Süßkartoffeln harmonieren perfekt mit Sellerie, Feta Käse und gerösteten Haselnüssen. Glaubt ihr nicht? Probiert's aus!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Let's Cook
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Let's Cook GmbH