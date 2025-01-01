Buddha Bowl | Gesundes Meal-Prep RezeptJetzt kostenlos streamen
Folge 38: Buddha Bowl | Gesundes Meal-Prep Rezept
14 Min.
Die Buddha Bowl ist eins dieser Rezepte, das ihr unbedingt in eure Rezepte Sammlung mit aufnehmen solltet! Sie ist wahnsinnig lecker, denn man kann sie sich individuell auf den eigenen Geschmack anpassen und sie lässt sich super als gesundes Meal Prep Rezept vorbereiten. Zudem ist sie auch noch vegan! Getoppt wird sie mit einer simplen, aber genialen Tahin-Zitronen Sauce.
