Folge 39: Spiegelei braten leicht gemacht!
5 Min.
Ein Spiegelei braten ist super einfach und trotzdem gibt es einiges zu beachten, damit das Ei am Ende auch die perfekte Konsistenz hat! Im Video erzähle ich euch, welche das sind!
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Let's Cook GmbH