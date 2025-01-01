Zwiebeln schneiden - Schnell & EffektivJetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 42: Zwiebeln schneiden - Schnell & Effektiv
7 Min.
Let's Cook: "Ich zeige euch, wie ihr eine Zwiebel schälen und anschließend würfeln, oder in Streifen schneiden könnt.Ein richtig scharfes Messer hat dabei übrigens den Vorteil, dass man beim Zwiebeln schneiden ohne Tränen auskommt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Let's Cook
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Let's Cook GmbH