Folge 44: Zwiebelkuchen | Einfaches Rezept für Weihnachten
7 Min.
Let's Cook: Dieser Zwiebelkuchen hat mich geschmacklich umgehauen! Ein super simples Rezept für Weihnachten z.B. aus nur 5 Zutaten. Geröstete Zwiebeln mit Ziegenkäse und Blätterteig...ein absoluter Traum. Unbedingt ausprobieren!
