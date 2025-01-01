Einfache Quinoa Bowl mit gerösteten Karotten!Jetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 53: Einfache Quinoa Bowl mit gerösteten Karotten!
9 Min.
Let's Cook: Buddha Bowls sind voll im Trend und bei mir gibt es immer öfter solch ein gesundes Abendessen. Heute in Form einer Quinoa Bowl mit gebackenen Karotten. Die schmecken wunderbar süß, wenn sie frisch aus dem Ofen kommen, also probiert dieses vegane Rezept unbedingt aus!
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Let's Cook GmbH