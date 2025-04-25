Vietnamesische Sommerrollen für zuhauseJetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 62: Vietnamesische Sommerrollen für zuhause
10 Min.
Let's Cook: Diese vietnamesischen Sommerrollen sind das perfekte Rezept für warme Tage. Sie sind frisch, knackig und ein richtig gesunder Snack für zwischendurch. Ihr könnt sie mit Ei, Tofu, Garnelen oder über gebliebenem Fleisch zubereiten und gemeinsam mit einer Sauce (z.B. Chili, Hoi Sin, oder Erdnuss) servieren. Happy dipping!
