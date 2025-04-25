Würziges Rindfleisch auf Reis | Niku ChakuzeJetzt kostenlos streamen
Folge 70: Würziges Rindfleisch auf Reis | Niku Chakuze
Let's Cook: Ich zeige euch ein Rezept für eine super leckere Asia Bowl mit Rindfleisch. Es ist eins dieser tollen, asiatischen Rezepte mit Fleisch, die super schnell gemacht sind und geschmacklich total umhauen! Als Basis habe ich Sushi Reis benutzt, ihr könnt aber auch anderen Reis verwenden. Die Bowl wird am Ende mit Grüntee aufgegossen, klingt verrückt und ist total lecker!
