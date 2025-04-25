Koreanisches Rindfleisch mit Sesam ReisJetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 73: Koreanisches Rindfleisch mit Sesam Reis
13 Min.Ab 6
Let's Cook: Dieses koreanische Rindfleisch mit Sesam Reis ist wunderbar würzig und schnell gekocht! Die koreanische Soße, mit dem die Steak Streifen und das Gemüse überzogen werden ist sooo lecker und hat bereites beim kochen himmlisch geduftet. Die Reis Bowl mit Rindfleisch hat mir richtig Lust auf mehr koreanische Rezepte gemacht.
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Let's Cook GmbH