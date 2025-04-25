Asiatischer Nudelsalat mit Erdnuss-SauceJetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 80: Asiatischer Nudelsalat mit Erdnuss-Sauce
14 Min.Ab 6
Let's Cook: Heute gibt es ein super geniales veganes Rezept für den Sommer. Einen asiatischen Nudelsalat mit knusprigem Tofu und einer Erdnuss-Sauce nach der ihr euch die Finger lecken werdet! Der Salat eignet sich für heiße Tage, da er auch kalt gegessen werden kann und sogar noch besser schmeckt, probierts aus!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Let's Cook
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Let's Cook GmbH