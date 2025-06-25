In 15min fertig: Pasta Al LimoneJetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 81: In 15min fertig: Pasta Al Limone
7 Min.Ab 6
Let's Cook: An warmen Tagen brauchst du Sommerrezepte, die schnell zubereitet sind und nicht zu schwer im Magen liegen. Ein super schnelles Pasta Gericht ist dieses Pasta al limone Rezept, das ich heute mit dir koche. Die Spaghetti al limone sind in 15min auf dem Tisch!
Let's Cook
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Let's Cook GmbH