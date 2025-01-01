Lachs mit asiatischer Marinade & Paprika-ReisJetzt kostenlos streamen
Folge 9: Lachs mit asiatischer Marinade & Paprika-Reis
8 Min.Ab 6
Bist du auf der Suche nach einem asiatischen Rezept mit Fisch? Dann schau dir mal dieses Lachs Rezept mit einer super leckeren asiatischen Marinade aus Soyasauce und Honig an! Einfach zu kochen und super lecker! Dazu gibt es einen Paprika-Reis, der ebenfalls super lecker schmeckt!
