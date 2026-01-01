Ofengemüse mit Kürbis & PekanüssenJetzt kostenlos streamen
Folge 93: Ofengemüse mit Kürbis & Pekanüssen
12 Min.Ab 6
Let's Cook: Dieses vegetarische Weihnachtsessen ohne Fleisch begeistert in seiner Einfachheit. Kaum Aufwand und trotzdem spektakuläre Aromen, probiert das Wintergemüse mal aus!
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Let's Cook GmbH