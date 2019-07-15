Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 15.07.2019: Episode 1
43 Min.Folge vom 15.07.2019Ab 12
Hausdurchsuchung im Calhoun County! Chelsea Bailey und ihr Mann Ben arbeiten im „Lone Star State“ für die Jagdaufsicht. Das Paar nimmt in dieser Folge einen Mann ins Visier, der auf einem Privatgrundstück ein Wildschwein erlegt haben soll. Als der Landbesitzer daraufhin mit dem Fremden reden wollte, reagierte dieser sehr aggressiv. Der Verdächtige ist vorbestraft wegen häuslicher Gewalt. Deshalb wissen die Gesetzeshüter nicht, was sie bei ihrem Einsatz erwartet. „Texas Game Warden“ Morgan Inman sorgt unterdessen am Badesee für Recht und Ordnung.
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
12
