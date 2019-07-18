Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Episode 4

DMAX Folge vom 18.07.2019
Episode 4

Episode 4Jetzt kostenlos streamen

Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Folge vom 18.07.2019: Episode 4

42 Min. Ab 12

Ben Bailey und Jason Bussey nehmen in Port Lavaca kommerzielle Fischerboote unter die Lupe. Denn: Wer im „Lone Star State“ Shrimps fangen will, braucht eine gültige Lizenz. Solche Kontrollmaßnahmen sind notwendig, um die Bestände zu schützen. Daniel Roraback und sein Wildhüterkollege Benny Richards inspizieren unterdessen im Hunt County ein Auto, das vom Nachbargrundstück aus mit einem Selbstladegewehr beschossen wurde. Die Kugel hat die Heckscheibe durchschlagen und ist im Armaturenbrett stecken geblieben. Und wer hat das Projektil abgefeuert?

