Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 26.07.2019: Episode 10
44 Min.Folge vom 26.07.2019Ab 12
Benny Richards und seine Kollege Daniel Roraback patrouillieren im Delta County. Denn dort hat jemand Köder ausgelegt, um illegal Tauben und Zugvögel zu jagen. Der Verdächtige wurde für dieses Vergehen im „Lone Star State“ schon einmal verwarnt. Jason Jones, Jeff Hill und Austin Pryor zeigen unterdessen auf dem Lake Travis Präsenz. Die Jagdaufseher führen an dem Gewässer Sicherheitschecks und Alkoholtests durch. Und Mike Boone wird in dieser Folge zu einer Farm gerufen, auf der sich eine schwer verletzte Hirschkuh in einen Schuppen verirrt hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.