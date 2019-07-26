Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Episode 10

DMAXFolge vom 26.07.2019
Episode 10

Episode 10Jetzt kostenlos streamen

Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Folge vom 26.07.2019: Episode 10

44 Min.Folge vom 26.07.2019Ab 12

Benny Richards und seine Kollege Daniel Roraback patrouillieren im Delta County. Denn dort hat jemand Köder ausgelegt, um illegal Tauben und Zugvögel zu jagen. Der Verdächtige wurde für dieses Vergehen im „Lone Star State“ schon einmal verwarnt. Jason Jones, Jeff Hill und Austin Pryor zeigen unterdessen auf dem Lake Travis Präsenz. Die Jagdaufseher führen an dem Gewässer Sicherheitschecks und Alkoholtests durch. Und Mike Boone wird in dieser Folge zu einer Farm gerufen, auf der sich eine schwer verletzte Hirschkuh in einen Schuppen verirrt hat.

