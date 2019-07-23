Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 23.07.2019: Episode 7
48 Min.Folge vom 23.07.2019Ab 6
Ein Haustierbesitzer hat seine Vierbeiner in Greenville, Texas, in einem Anhänger eingesperrt. Von artgerechter Haltung kann in diesem Fall keine Rede sein, denn das Vehikel ist total verschmutzt und heizt sich in der prallen Mittagssonne extrem auf. Deshalb stellen Daniel Roraback und Benny Richards dem Mann ein Ultimatum. Jagdaufseherin Jimmy Lindsey greift derweil am Golf von Mexiko den Mitarbeitern des „Texas State Aquariums“ unter die Arme. Dort werden junge Schildkröten aus einer Pflegestation vor der Küste in die Freiheit entlassen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
6
