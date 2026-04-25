Lost Places
Folge vom 25.04.2026: Lost Places - Folge 114
41 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12
Ein Ski-Paradies im Schatten der demilitarisierten Zone: Einst lockte das „Alps Ski Resort“ in Südkorea zehntausende Besucher an - heute herrscht hier gespenstische Stille und Paprika wachsen, wo einst Skilifte schnurrten. Was wurde aus dem einstigen Hotspot? Außerdem: Francos geheime Bunkerlinie in den Pyrenäen und ein Luxushotel in Argentinien, das Kriegsgefangene beherbergte.
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Genre:Dokumentation, Technologie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 5-11: welt