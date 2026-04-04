Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lost Places

Lost Places Folge 118

WELTFolge vom 04.04.2026
Lost Places Folge 118

Lost Places Folge 118Jetzt kostenlos streamen

Lost Places

Folge vom 04.04.2026: Lost Places Folge 118

44 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 12

Eine Traumvilla auf der griechischen Insel Spetses wird zum Schauplatz eines dramatischen Verrats und dient den Nazis im zweiten Weltkrieg als Hauptquartier. In Beirut trotzt ein Leuchtturm tapfer gegen Modernisierung, Krieg und drohendes Vergessen. Das Seodaemun-Gefängnis in Seoul erzählt vom Mut der südkoreanischen Freiheitskämpferin Yu Gwan-sun. Und Nordirlands Gilford Mill steht für den Aufstieg und Absturz der Leinenindustrie – vier Orte, die Geschichte atmen.

Alle verfügbaren Folgen