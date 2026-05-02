Lost Places
Folge vom 02.05.2026: Lost Places - Folge 91
43 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12
Die Ruinen der französischen Kleinstadt Oradour-sur-Glane sind ein Mahnmal für die Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Was geschah hier im Juni 1944? Außerdem: Sealand ist ein selbsterklärtes Fürstentum vor der Ostküste Englands. Seit ihrer Gründung im Jahr 1967 hat die Mikronation eine bewegte Geschichte, in der sogar schon James Bond eine Rolle spielte. Und: Wie die Gefängnisinsel Alcatraz in den 70ern zum Symbol für die Rechte der indigenen Ureinwohner Amerikas wurde.
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Genre:Dokumentation, Technologie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 5-11: welt