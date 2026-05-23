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Lost Places

Lost Places - Folge 98

WELTFolge vom 23.05.2026
Lost Places - Folge 98

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Lost Places

Folge vom 23.05.2026: Lost Places - Folge 98

43 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12

Die Burg Houska in Tschechien, erbaut im 13. Jahrhundert direkt über dem GTor zur HölleG, ist bis heute ein mystischer Ort voller düsterer Legenden. Es heißt, die Nazis hätten hier bis 1945 geheime Experimente durchgeführt. Sind das bloß Gruselgeschichten? Zudem das einstige Prunkstück Liberias, das 5-Sterne-Hotel Ducor in Monrovia. Ehemals ein Symbol des afrikanischen Aufschwungs, ist es heute nur noch eine Ruine - ein stummes Zeugnis vergangener Glanzzeiten.

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