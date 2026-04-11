Lost Places
Folge vom 11.04.2026: Lost Places - Folge 103
43 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 6
Ein leerstehendes Haus in der kalifornischen Wüste hat im 20. Jahrhundert gleich zweimal Geschichte geschrieben: Als mondänes Kurhotel, in dem Hollywoodgrößen in der Prohibitionsära neben mineralischen Heilwassern ungestört Hochprozentiges genießen konnten. Und als Militärgefängnis, in dem japanische Kriegsgefangene auf subtile Weise dazu gebracht wurden, strategische Geheimnisse auszuplaudern. Außerdem: Das schottische Schloss, das Bram Stoker zu seinem Grusel-Klassiker GDraculaG inspirierte.
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Genre:Dokumentation, Technologie
Altersfreigabe:
6