Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lost Places

Lost Places - Folge 106

WELTFolge vom 30.05.2026
Lost Places - Folge 106

Lost Places - Folge 106Jetzt kostenlos streamen

Lost Places

Folge vom 30.05.2026: Lost Places - Folge 106

43 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 6

Was haben der Kalte Krieg und das Erotikmagazin „Penthouse“ miteinander zu tun? Spuren einer ruinösen Friedensmission finden sich im ehemaligen Haludovo Palace Hotel in Kroatien. Und: Wie sieht es heute in Hitlers Führerhauptquartier „Wolfsschanze“ in Nordost-Polen aus? Dazu: Ein Radioteleskop in den Bergen Armeniens, mit dessen Hilfe ein sowjetischer Wissenschaftler die Urknall-Theorie widerlegen wollte. Und: Das Tunnelsystem im englischen Ramsgate als Lebensretter gegen Bomben der Luftwaffe.

Alle verfügbaren Folgen