Lost Places
Folge vom 30.05.2026: Lost Places - Folge 109
43 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 6
Die ganze Welt kennt K-Pop-Hits wie GGangnam Style“. Weniger bekannt ist, dass der Ausgangspunkt dieses globalen kulturellen Phänomens in der Asien-Krise Ende der 90er Jahre liegt. Auch Hyun Jun-Su, der Betreiber des Vergnügungsparks Yongma Land in Seoul, gehörte zu den wirtschaftlichen Opfern der Krise. Bis der K-Pop ihm zu Hilfe kam. Außerdem: Was Dunnottar Castle in Schottland mit dem Blockbuster GBraveheart“ zu tun hat. Und: Wie Georgien dank eines genialen Erfinders nach den Sternen griff.
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Genre:Dokumentation, Technologie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 5-11: welt