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Lost Places

Lost Places - Folge 110

WELTFolge vom 02.06.2026
Lost Places - Folge 110

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Lost Places

Folge vom 02.06.2026: Lost Places - Folge 110

43 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 6

Ein berüchtigter US-Knast, in dem Bandenkriege tobten und Menschenversuche gemacht wurden, der aber auch als Kulisse für die Hollywood-Komödie GBlues BrothersG diente: Willkommen im verlassenen Gefängnis von Joliet. Und: ein weitläufiger Bunker in den Bergen von Bosnien und Herzegowina, in dem der ehemalige kommunistische Herrscher Jugoslawiens, Josip Broz Tito einen Nuklearkrieg überleben wollte. Plus: französische Kolonialkämpfe auf Taiwan und ein geflutetes Dorf in Portugal.

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