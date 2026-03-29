LOVE HUNTER
Folge 14: Jetzt oder nie!
42 Min.Folge vom 29.03.2026Ab 12
Heute geben alle noch mal 100 Prozent, um bei Tim zu landen. Der lädt die Kandidaten zu einer ziemlich heißen Party ein. Edin sucht währenddessen noch mal das Gespräch mit Tim. Verzeiht dieser ihm seinen Fehltritt?
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LOVE HUNTER
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:TH, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: i&u Studios GmbH