Folge 5: Engel und Teufel

38 Min.Ab 12

Beim Einzeldate kommen sich Tim und Cary näher als erwartet. Abends lädt Tim zu einer besonderen Party in der Villa ein. Es wird heiß getanzt, gelacht und geflirtet. Als wäre das nicht schon genug, erhält er beim anschließenden Speed-Date mit den Kandidaten Einblicke, mit denen er ganz und gar nicht gerechnet hätte.

