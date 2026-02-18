LOVE HUNTER
Folge 3: Wenn Masken fallen
37 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Die Stimmung in der Villa kocht über: Nach Tims erstem Einzeldate brechen Eifersucht und Unsicherheiten aus und führen zum ersten großen Streit in der Villa. Bei der Party am Abend kommen weitere Geheimnisse ans Licht und plötzlich steht alles Kopf. Tim muss vor seiner ersten großen Entscheidung mehr denn je überlegen, wem er wirklich vertrauen kann. Wird er den richtigen Personen noch eine Chance geben?
Weitere Folgen in Staffel 1
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LOVE HUNTER
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:TH, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: i&u Studios GmbH