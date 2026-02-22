LOVE HUNTER
Folge 4: Wer fliegt als Erstes?
35 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12
Nach seiner ersten großen Entscheidung sehnt sich Tim nach Nähe und verbringt die Nacht mit einer ausgewählten Person. Die erste Übernachtung sorgt für reichlich Gesprächsstoff: Am nächsten Tag brodelt die Gerüchteküche, was zwischen den beiden wirklich passiert ist. Beim Gruppendate will Tim herausfinden, wer bereit ist, für sein Herz alles zu geben. Wer kann ihn noch überraschen?
Weitere Folgen in Staffel 1
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LOVE HUNTER
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:TH, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: i&u Studios GmbH