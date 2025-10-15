Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler
Folge 5: Der gnadenlose Boss
49 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 6
Immobilienmakler Simon hat viel zu tun. Bevor er einem wichtigen Kunden eine Villa am Wasser zeigt, organisiert er für einen anderen Klienten eine Verkaufsauktion. Währenddessen gibt es Streit zwischen Gavin und seinem Mitarbeiter bei einer Feier in Palm Beach. D'Leanne möchte ihre Praktikantin mit einem neuen Angebot auf die Probe stellen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Haus und Garten, Dokumentation, Reality
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MGM International Television Distribution