Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler

Zwei Makler - Eine Immobilie

sixxStaffel 1Folge 6vom 06.06.2026
Zwei Makler - Eine Immobilie

Zwei Makler - Eine ImmobilieJetzt kostenlos streamen

Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler

Folge 6: Zwei Makler - Eine Immobilie

41 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 6

Simon organisiert eine große Feier für seine Mitarbeiter. Dabei verkündet er, dass er neue Pläne für die Immobilienfirma hat. Gavin überrascht sein Team mit einer Ankündigung, mit der keiner rechnet. Nachdem D'Leanne bereits eine Weile ihre Praktikantin betreut hat, hat die Maklerin Neuigkeiten für die junge Frau.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler
sixx
Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler

Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler

Alle 2 Staffeln und Folgen