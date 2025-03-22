Methoden wie im Wilden WestenJetzt kostenlos streamen
Magnum
Folge 1: Methoden wie im Wilden Westen
47 Min. Ab 12
Billy Joe Bob kommt nach Hawaii, um nach seiner Schwester Carol Ann zu suchen. Magnum bittet er dabei um Hilfe. Der Privatdetektiv findet heraus, dass Carol Ann als Sängerin scheiterte und dann als Prostituierte arbeitete. Eines Tages verschwand sie spurlos. Als sich herausstellt, dass der berüchtigte Verbrecherboss Ito Sun in den Fall verwickelt ist, glaubt Magnum, dass der Gangster Carol Ann ermorden ließ. Sofort macht Billy Joe sich auf den Weg, um den Mord zu rächen ...
Magnum
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH