Magnum
Folge 8: Die Welle des Todes
47 Min.Ab 6
Die Surferin Kacy wird tot am Strand aufgefunden. Thomas war mit ihr befreundet und will bei der Suche nach dem Mörder mithelfen, doch die Polizei weist ihn ab. Schnell ist ein Schuldiger gefunden: Nick, ein exotischer Eigenbrötler, der im Wald lebt. Doch nach einem Besuch bei Nick glaubt Thomas nicht an dessen Schuld. Dann legt Nick überraschend ein Geständnis ab, und die Polizei hat endlich ihren Schuldigen. Magnum hat jedoch einen schlimmen Verdacht ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH