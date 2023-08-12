Magnum
Folge 7: Gefährliche Liebschaft
47 Min.Folge vom 12.08.2023Ab 6
Magnum ist sehr an der schönen Jennifer interessiert, aber die hat nur Augen für Higgins. Gekränkt in seiner Eitelkeit, vermutet Thomas, dass da etwas nicht stimmen kann und untersucht Jennifers Vergangenheit. Und schon steckt er in Problemen. Ein Zwerg und ein Sumoringer scheinen hinter Jennifer her zu sein. Schließlich finden Magnum, Rick und T.C. heraus, dass es jemand auf die Gemäldesammlung des Anwesens abgesehen hat, und Jennifer ist der - unwissende - Strohmann ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH