SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 14
47 Min.Ab 6

Der reiche Geschäftsmann Randolph beauftragt Magnum, in seinem Unternehmen die Sicherheitsvorkehrungen zu überprüfen, da ein Mitarbeiter scheinbar Forschungsergebnisse an die Konkurrenz verrät. Außerdem soll er gleich noch herausfinden, ob Claudia ihren Ehemann Randolph betrügt. Schnell findet Magnum den Verräter, doch bei der zweiten Aufgabe erlebt er eine Überraschung: Claudia betrügt ihren Mann ausgerechnet mit Magnums Kumpel Rick! Was soll der Privatdetektiv nun machen?

