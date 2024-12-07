Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Bikinis und blaue Bohnen

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 22vom 07.12.2024
Bikinis und blaue Bohnen

Bikinis und blaue BohnenJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 22: Bikinis und blaue Bohnen

47 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 12

Jan Kona betreibt mit zwei Partnern, Alan Russell und Bart Lindsay, eine sehr erfolgreiche Bademoden-Firma. Während der Präsentation der neuen Kollektion wird Alan erschossen. Jan hat nun Angst hat, das nächste Opfer zu werden, und bittet Magnum um Hilfe. Kurz darauf wird Bart tot in seinem Auto gefunden. Die Polizei glaubt nun, dass Jan ihre Partner umgebracht hat, um deren Anteile an der Firma zu erben. Doch ist der Fall wirklich so einfach? Magnum beginnt zu recherchieren ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
SAT.1 GOLD
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen